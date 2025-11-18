В Туве перед буддийским форумом приведут в порядок культовые объекты

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Объекты буддийской культуры приведут в порядок и внесут в реестр в Туве к Международному буддийскому форуму, который пройдет в республике в 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

IV Международный буддийский форум состоится в Республике Тыва в 2026 году.

"В рамках подготовки к Международному буддийскому форуму предстоит решить множество задач. В рабочем режиме совместно с руководителями профильных министерств и ведомств детально прорабатываем все вопросы. <…> Особое внимание уделяется формированию списка приглашенных гостей. Помимо религиозных деятелей, мы планируем привлечь к участию видных ученых и известных личностей. Начали составлять реестр буддийских объектов на территории республики. Руководители администраций до 1 декабря должны составить реестр, а также привести их в порядок", - написал Ховалыг.

По его словам, в планах при подготовке к форуму модернизировать территорию аэропорта Кызыла. "Именно через аэропорт большинство гостей впервые познакомятся с нашей республикой. Параллельно ведется целенаправленная работа с предприятиями общественного питания: создается единый информационный ресурс, который позволит гостям ознакомиться с перечнем кафе и ресторанов и изучить особенности представленных в них кулинарных традиций", - добавил Ховалыг.

В Туве находится самая высокая в России статуя Будды, а в 2023 году был открыт самый крупный по площади в стране буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг". В 2025 году в республике начал работу Российский буддийский университет.