Гоночный симулятор на грузовиках по России протестировали почти 18 тыс. человек

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Почти 18 тыс. человек приняли участие в тестировании демоверсии многопользовательской гонки на отечественных грузовиках "Командиры бездорожья". Проект реализуется при поддержке АНО "Институт развития интернета" и правительства Республики Мордовия, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Фоксхаунд".

"Командиры бездорожья" - бесплатная многопользовательская онлайн-гонка, посвященная ралли-рейдам на российских грузовиках. Игроки могут глубоко модифицировать автопарк, основанный на советских и современных моделях, а трассы построены по реальным географическим локациям России - от Поволжья до плато Путорана.

"В демо показан малый срез игрового процесса - 7 трасс и 9 автомобилей. Демо продолжалось 4,5 дня, в нем поучаствовали 17 931 человек, которые провели в игре более 25 тыс. часов", - сообщили ТАСС в компании. Из положительных аспектов пользователи отметили графику, красивые российские трассы, уровень детализации машин и звуковое оформление. Из отрицательных - низкую производительность игры на текущий момент и отсутствие сверхреалистичной физики.

"Публичная демоверсия "Командиров бездорожья" стала первым шагом на длинном пути к релизу - и шагом уверенным. Еще на конкурсе ИРИ отметил потенциал команды, а теперь и игроки смогли оценить задел на будущее. У проекта есть все шансы стать по настоящему массовым и выйти за пределы российского рынка", - отметил заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков.

Об игровой студии

"Фоксхаунд" - основанная в 2013 году российская игровая студия из Саранска. Ее главный проект в 2025 году - бесплатная онлайн-игра "Командиры Бездорожья". Над игрой работают свыше 60 специалистов, средний опыт которых в игровой индустрии составляет более 14 лет. Они работали над такими проектами как "Дальнобойщики", Silent storm, "Мир танков" и Snowrunner.