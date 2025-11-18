В ЕАО открыли первую в регионе площадку для санавиации

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. В Еврейской автономной области (ЕАО) открыли первую в регионе вертолетную площадку для санавиации рядом с инфекционной больницей Биробиджана. Она полностью отвечает федеральным авиационным требованиям, сообщила глава региона Мария Костюк в своем Telegram-канале.

"Площадка будет использоваться для транспортировки пациентов санавиации во все отделения областной больницы. Мы прогнозируем потребность региона на уровне 200 вылетов в год. Сейчас задействуем санитарный вертолет, который базируется в Хабаровске. За 2025 год медики выполнили 49 заданий", - говорится в сообщении.

В ЕАО собираются создать еще шесть таких площадок - в каждом районе области. Места под них уже определили: в Теплом Озере, Амурзете, Ленинском, Смидовиче и Николаевке оформили нужные документы, а в Облучье уже началось строительство. Все участки расположены в 15-минутной транспортной доступности от медучреждений и пригодны для круглосуточных взлетов и посадок. Костюк заверила, что работа в данном направлении продолжится.