Путин: поколение победителей в Великой Отечественной войне всегда в строю

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы Павлу Винокурову за то, что он присутствовал на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".

"Хочу поблагодарить ветерана Великой Отечественной войны, участника этого сражения, Винокурова Павла Петровича, за его участие в нашем сегодняшнем мероприятии, в сегодняшней церемонии. Это говорит только о том, что поколение победителей всегда в строю", - сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Винокуров сегодня выполняет важную миссию, и ледокол будет носить имя Сталинграда, который когда-то, вместе со всей Родиной, защищал ветеран.

"[Ледокол] будет выполнять свою благородную миссию уже на новом поприще, на мирном поприще, но, уверен, с таким же результатом и с такой же отдачей, как это делали вы и все фронтовики, защищая нашу Родину и восстанавливая потом экономику, народное хозяйство нашей страны в послевоенные годы", - сказал президент.

Закрывая церемонию, Путин выразил слова благодарности всем участникам мероприятия и добавил, что надеется на безусловное исполнение всех намеченных планов.