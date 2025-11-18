В МВД рассказали, что делать, если сдали аккаунт в аренду мошенникам

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сменить пароль и установить двухфакторную аутентификацию в настройках безопасности мессенджера или соцсети стоит сделать сразу, если сдали аккаунт в аренду мошенникам, осознали ошибку и хотите минимизировать ответственность. Об этом говорится в рекомендациях управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Сдавать аккаунт в соцсети или мессенджере в аренду - плохая идея. Так вместо легкого заработка вы можете получить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или даже стать фигурантом уголовного дела. Почти всегда "арендатор" оказывается мошенником, а вы - его сообщником", - сказали в управлении.

В УБК добавили, что следование следующим рекомендациям может помочь минимизировать риск привлечения к ответственности. "Верните контроль над аккаунтом. Смените пароль. Выбирайте сложную комбинацию, которую вы больше нигде не используете. Включите двухфакторную аутентификацию в настройках безопасности мессенджера или соцсети", - советуют в управлении.

Далее следует сделать полную ревизию данных, убедиться, что преступники не изменили имя, статус, фото и другую информацию. В настройках видимости нужно выбрать "Только мои контакты". "В настройках безопасности проверьте, не привязаны ли к аккаунту чужая почта или чужой номер телефона. Если обнаружили чужие контакты, удалите их, чтобы мошенники снова не попытались завладеть вашим аккаунтом", - посоветовали в киберполиции.

Кроме того, в МВД советуют не удалять переписку с "арендатором", лучше сделать скриншоты. "Это главное доказательство, которое можно предъявить правоохранительным органам", - отметили в УБК. Также лучше сохранить номера телефона и карты, с которых получали плату за аренду аккаунта. "Не удаляйте историю чатов, которые вели мошенники от вашего имени", - также советуют в киберполиции.

Затем нужно обратиться за помощью к родителям, старшим родственникам, в поддержку мессенджера или соцсети с жалобой на мошеннические действия и полицию.