Мединский заявил, что у России нет лишних героев

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Лишних героев у России нет, заявил в своем Telegram-канале помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Такое мнение он выразил, рассказав о реставрации памятника декабристу Василию Давыдову в Красноярске.

"Лишних героев у нас нет. Наша мечта - чтобы не было забытых. Все служили России. Хотели, как лучше, торопились. Заблуждались. Раскаивались. Снова становились героями", - написал он.

Мединский также рассказал о восстановлении РВИО памятника Давыдову на Троицком кладбище Красноярска. Председатель РВИО отметил, что был "рад принять посильное участие" в реставрации старинного монумента.