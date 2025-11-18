{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Мединский заявил, что у России нет лишних героев

Помощник президента РФ также рассказал о реставрации памятника декабристу Василию Давыдову в Красноярске
Помощник президента РФ Владимир Мединский Александр Демьянчук/ТАСС
Помощник президента РФ Владимир Мединский
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Лишних героев у России нет, заявил в своем Telegram-канале помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Такое мнение он выразил, рассказав о реставрации памятника декабристу Василию Давыдову в Красноярске.

"Лишних героев у нас нет. Наша мечта - чтобы не было забытых. Все служили России. Хотели, как лучше, торопились. Заблуждались. Раскаивались. Снова становились героями", - написал он.

Мединский также рассказал о восстановлении РВИО памятника Давыдову на Троицком кладбище Красноярска. Председатель РВИО отметил, что был "рад принять посильное участие" в реставрации старинного монумента.

Мединский, Владимир РостиславовичРоссияКрасноярский край
