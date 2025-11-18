{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
Володин: название ледокола "Сталинград" увековечит подвиг советского народа

Председатель ГД отметил, что необходимо ценить такие решения и не замалчивать их
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Марат Абулхатин/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Решение назвать новый атомный ледокол именем "Сталинград" увековечивает подвиг советского народа. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Путин по видео-конференц-связи дал разрешение на строительство седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград" на Балтийском заводе ОСК в Санкт-Петербурге.

"Сталинград вошел в историю как символ несгибаемой воли и мужества советского народа. И то, что теперь корабль будет носить такое имя, очень значимо и ответственно. Наш президент сделал все для того, чтобы увековечить подвиг советского народа. Слова благодарности", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

Он отметил, что необходимо ценить такие решения и не замалчивать их. "Это еще раз подчеркивает, что наша история очень богата, мы должны хранить ее и защищать от тех, кто пытается ее переписать", - добавил председатель Госдумы.

