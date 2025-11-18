На входе в парк им. Толстого в Химках появилась новая инсталляция

Летом на ее месте снесли кирпичную стену с мозаикой

Редакция сайта ТАСС

© Олеся Кулинчик/ ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 18 ноября. /ТАСС/. Новая входная группа с инсталляцией, посвященной великому русскому писателю и философу Льву Толстому, появилась у входа в одноименный парк Химок Московской области, передает корреспондент ТАСС. Летом на ее месте снесли кирпичную стену с мозаикой.

Новая инсталляция из металла включает портрет Льва Николаевича на стальном листе с одной стороны и цитаты писателя по обе стороны от входа: "Любовь к родным - первая и сильнейшая любовь человека"; "Что бы ни делали отдельные люди, сила народа - в единстве"; "История народа не в том, как живут отдельные личности, а в том, как соединяются поколения"; "Старшее поколение всегда живет в младшем".

Ранее сообщалось, мозаичное панно, расположенное при входе в парк культуры и отдыха им. Л. Н. Толстого, снесли в рамках работ по благоустройству территории. После негативной оценки общественности, администрацией принято решение провести экспертизу объекта для его возможного сохранения.

Как уточняли ТАСС в администрации муниципалитета, в 2022 году, в ходе разработки проектной и рабочей документации реконструкции парка, специалистами архитектурного бюро "Точка" было проведено исследование, оно показало, что стена, которая является основанием для мозаики, находится в разрушающемся состоянии и требует замены. Мозаика также частично утрачена. В связи с жестким креплением мозаичного рисунка к кирпичной стене, после демонтажа восстановление мозаики не представляется возможным.

При выполнении работ по проектированию в сентябре 2022 года было принято решение отказаться от сохранения разрушающейся стены и разработать новое решение по устройству главной входной группы в парк. Стена и мозаика не были объектами культурного наследия.

В настоящее время в парке продолжаются работы по благоустройству. В частности, появилась прогулочная зона, ведущая к берегу канала им. Москвы. Также проводится реконструкция ДК "Родина".