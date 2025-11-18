Около 100 тыс. ингушских слов оцифруют для словаря до конца 2025 года

Работа по цифровизации языка ведется совместно с платформой "Яндекс", отметил министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан Мизиев

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Около 100 тысяч слов оцифрует Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия совместно с "Яндексом" и Федеральным агентством по делам национальностей до конца 2025 года. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия Руслан Мизиев.

"У нас ведется работа по цифровизации языка совместно с платформой "Яндекс" при содействии Федерального агентства по делам национальностей. Мы с этого года начали работу, и у нас в планах до 100 тысяч слов оцифровать. Мы планируем закончить уже в начале декабря и представить в "Яндекс" эту платформу", - сказал Мизиев.

По его словам, такая платформа позволит легче переводить контент в интернете. "Это будет помощь при работе с детьми и возможность в будущем переводить, например, мультфильмы, которые интересны детям, а также фильмы в доступном формате", - добавил спикер.