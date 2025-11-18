Для жителей Ростова-на-Дону, Сальска и Зернограда восстановили электроснабжение

В "Донэнерго" отключение объяснили срабатыванием противоаварийной автоматики

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу света жителям Ростова-на-Дону, Сальска и Зернограда, а также двух сел Ростовской области, которые остались без электричества из-за срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщил один из крупнейших операторов услуг по передаче электроэнергии в регионе АО "Донэнерго".

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что центр Ростова-на-Дону частично остался без света, в многоэтажках не работают лифты, на центральных улицах города - светофоры. В "Донэнерго" отключение объяснили срабатыванием противоаварийной автоматики в основной высоковольтной региональной электрической сети.

"Подача электроэнергии, приостановленная в результате срабатывания противоаварийной автоматики, возобновлена", - говорится в сообщении.