Онищенко рассказал, сколько людей ежегодно умирают из-за курения

Эпидемиолог уточнил, что это порядка 400 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Каждый год в России курение уносит жизни порядка 400 тыс. человек, из-за воздействия сигарет граждане теряют до 10 лет своей жизни. Помимо прочего, это негативно сказывается на демографической ситуации в стране, заявил эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Сигареты у нас (в России - прим. ТАСС) каждый год уносят примерно 400 тысяч жизней по "недожитию". Понимаете, они не доживают примерно 10 лет, умирают раньше, чем если бы они могли жить еще 10 лет. В этом числе затрагиваются и вопросы демографии, которая нас очень сегодня волнует, потому что мы огромная страна", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Онищенко уточнил, что вейпы вредят организму сильнее, чем обычные сигареты, в том числе из-за различных добавок и примесей.

Ранее член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Алексей Волоцков сообщил ТАСС, что возможность введения запрета на продажу вейпов в ближайшее время рассмотрят депутаты Госдумы.