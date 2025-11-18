В Майкопе при капремонте домов будут использовать единый набор цветовых гамм

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отметил, что регион последовательно идет к созданию грамотной визуализации

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 18 ноября. /ТАСС/. Единый набор цветовых гамм для оформления фасадов жилых домов при проведении капитального ремонта будут использовать в Майкопе. Об этом сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, подводя итоги заседания республиканского кабинета министров.

"Определили задачи по капремонту многоквартирных домов, выбору цветовой гаммы при ремонте фасадов, крыш и балконов - эта работа ведется и в рамках развития туристического кода Майкопа", - сказал Кумпилов. В качестве примера он привел появившиеся на стенах домов муралы, отражающие национальную культуру, историю и традиции жителей региона. "Мы последовательно идем к созданию грамотной визуализации и если хотим, чтобы Майкоп обладал всеми признаками столичного города, важно следовать основным принципам", - подчеркнул Кумпилов в своем канале в мессенджере Мax.

При этом глава Адыгеи заметил, что речь в данном контексте идет не только про соблюдение общегородских правил благоустройства, но и про внедрение новых технологий, реализации самых амбициозных инициатив при развитии территории. "Поставил перед мэрией и профильным управлением Майкопа задачу тщательно продумывать все архитектурные решения и воплощать их так, чтобы у города был свой неповторимый стиль", - подчеркнул Кумпилов. Еще одной важной задачей в части развития городского пространства республиканской столицы он назвал санитарное состояние и озеленение территорий, а также необходимость высадки новых деревьев и кустарников.

В целом глава региона заметил, что в направлении благоустройства Майкопа "сделали многое". "Люди с удовольствием посещают обновленные общественные территории. Поручил креативно подходить к организации досуга жителей и активно использовать новые пространства для проведения массовых мероприятий", - заключил Кумпилов.