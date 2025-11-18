Журналисты информагентств Африки посетили Музей Победы в Москве

Сотрудники посетили экспозицию в музее, в том числе Зал памяти и скорби

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Сотрудники информационных агентств из 10 стран Африки посетили Музей Победы в Москве в рамках пресс-тура "ТАСС - Африка: путь дружбы". Журналисты в ходе экскурсии получили представление о ходе Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС.

Сотрудники информагентств Африки посетили экспозицию в музее, в том числе Зал памяти и скорби. Гид провела сотрудников африканских СМИ через залы, посвященные по большей части обороне Москвы в 1941 году. В ходе экскурсии делегация посмотрела небольшой фильм, в котором, по словам гида, представлена "вся история Войны за 10 минут".

Африканские журналисты также прошли через иммерсивные части экспозиции: побывали в коммунальной квартире в Москве, на пункте призыва, на улицах города, в траншеях и на поле боя. Некоторые из сотрудников СМИ Африки проявили большой интерес к образцам советского оружия и смогли почувствовать себя бойцами Красной Армии.

По завершении экскурсии журналисты задали вопросы о ходе Великой Отечественной войны, о том, где можно найти достоверную информацию о событиях того времени и об особенностях экспозиции музея.

Представитель Гвинеи сказал корреспонденту ТАСС, что экспозиция музея помогает понять "роль народа в Победе" и "лучше погрузиться в историю". Журналистки из Туниса сочли экспозицию "крайне интересной".

О пресс -туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходит с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В пресс-туре принимают участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посетят ключевые достопримечательности, музеи и университеты; побеседуют с представителями вузов и СМИ.