Больницы Подмосковья получили новое оборудование для спасения недоношенных детей

Среди новой медтехники реанимационные системы, наркозно-дыхательное оборудование, аппараты ИВЛ, фетальные мониторы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Свыше 260 единиц оборудования, применяемого для спасения детей, закупили для 15 медучреждений Московской области с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Благодаря профессионализму и опыту медицинских специалистов и оснащенности медучреждений, в Подмосковье создана одна из лучших систем родовспоможения в России, где на высоком уровне оказывается медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным, в том числе появившимся на свет раньше срока. Чтобы держать эту планку, мы продолжаем оснащать наши медучреждения современной медтехникой. С начала года мы поставили в наши роддома и перинатальные центры 263 единицы неонатологического оборудования на сумму более 660 млн рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что среди новой медтехники реанимационные системы, наркозно-дыхательное оборудование, аппараты ИВЛ, фетальные мониторы и другое оборудование.

Отмечается, что новое оборудование поступило в 15 учреждений здравоохранения Подмосковья, в том числе в Видновский, Коломенский, Наро-Фоминский, Щелковский перинатальные центры, МОНИИАГ имени академика В. И. Краснопольского, Одинцовскую и другие больницы.

Медтехника закуплена в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".