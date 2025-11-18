Почти 4,6 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 4,6 млн жителей Московской области с начала текущего года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Это позволило выявить свыше 130 тыс. различных болезней у пациентов, о которых они ранее не знали, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Чем раньше будет выявлена болезнь, тем быстрее и эффективнее будет лечение. Поэтому важно регулярно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. С начала года такую диагностику прошли почти 4,6 млн человек. Обследование позволило выявить у них более 130 тыс. различных болезней, о которых пациенты ранее не знали, и назначать лечение", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В частности, более чем у 330 тыс. прошедших диспансеризацию было выявлено ожирение. Кроме того, врачи обнаружили более 2,6 тыс. случаев онкологических заболеваний. Все пациенты, у которых были выявлены патологии, направлены на дополнительную диагностику и лечение.

В пресс-службе добавили, что прохождение диспансеризации и профилактических осмотров проводится в городских поликлиниках бесплатно по полису ОМС.