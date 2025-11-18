Корреспондент ТАСС победил в одной из номинаций конкурса "Цифровая Россия"

Алексей Забелин признан лучшим блогером-популяризатором технологий

Редакция сайта ТАСС

Корреспондент информационного агентства ТАСС Алексей Забелин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Корреспондент редакции экономической информации ТАСС Алексей Забелин стал победителем номинации "Лучший блогер-популяризатор технологий" конкурса партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия". Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса.

"Впервые в этом году награду вручат в номинации "Лучший блогер-популяризатор технологий". Она призвана отметить авторов на VK, "Дзен" и других платформах, которые в доступной и увлекательной форме рассказывают о технологических инновациях, помогая широкой аудитории разобраться в сложных цифровых вопросах. Победителем стал Алексей Забелин (ТАСС)", - сказано в сообщении.

Также награды получат журналисты, победившие в номинациях "Лучший IT-новостник года", "Лучшая серия публикаций на IT-темы", "Лучший IT-подкаст", "Лучший аналитический IT-материал", "Лучшее IT-интервью", "Лучший IT-Telegram-канал", "Лучшая публикация для массового читателя", "Лучший материал в сфере кибербезопасности", "Лучший региональный IT-журналист" и "Лучший пресс-секретарь цифрового ведомства".

Победителей определило жюри, в состав которого вошли эксперты отрасли, ведущие преподаватели журналистики и представители крупнейших технологических компаний. Впервые в оценке работ приняли участие представители "Яндекса" и "Вконтакте". "Церемония награждения победителей конкурса пройдет 10 декабря", - заключили в оргкомитете премии.

Конкурс "Цифровая журналистика" запущен в 2023 году в целях повышения осведомленности граждан о сферах цифровой трансформации и информационной безопасности. За три года заявки на участие подали более 7,5 тыс. журналистов из разных регионов России, а награды получили представители федеральных и региональных СМИ. Главный критерий - соответствие конкурсного материала IT-тематике.