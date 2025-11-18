Украинские общественники нашли у фигурантов дела Миндича дорогое имущество

Участники коррупционной схемы покупали люксовую недвижимость и автомобили

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Фигуранты дела о создании масштабной коррупционной схемы, в которую были вовлечены бывшие и действующие члены украинского кабмина, приобретали недвижимость класса люкс и дорогие автомобили. Список их имущества опубликовал украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК).

По его данным, у бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, есть две квартиры в жилкомплексе в Киеве. Еще две квартиры там же находятся у него "в аренде". В одной из этих квартир следствие и установило прослушивающие устройства, записи с которых позже были обнародованы. У матери Миндича также есть две квартиры в этом доме и еще две в другом ЖК премиум-класса.

Три квартиры в центре Киева обнаружили журналисты в собственности еще одного фигуранта дела - бизнесмена Александра Цукермана и его матери.

После обнародования данных следствия Владимир Зеленский ввел против Миндича и Цукермана санкции сроком на три года, причем в указе о санкциях оба были названы гражданами Израиля, что породило вопросы, были ли они лишены украинского гражданства и если да, то когда. Официального подтверждения лишения гражданства на данный момент нет. Сейчас оба находятся за границей.

Как показало расследование ЦПК, квартиры в престижных столичных ЖК и дорогие автомобили числятся в собственности и других обвиняемых по "делу Миндича" или их родственников. В ЦПК отмечают, что это только та недвижимость, которую фигуранты дела приобретали на Украине и абсолютно "легально", реальный же список, отмечают в ЦПК, может быть значительно больше.

Дело Миндича

Коррупционный скандал, уже получивший в украинских СМИ название "Миндичгейт" - по имени бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором преступной схемы, разгорелся после того, как 10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского антикоррупционные органы объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас".

На данный момент обнародованы только материалы, касающиеся коррупции в сфере энергетики. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Однако, по информации украинских СМИ, это лишь часть схемы и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности в госзакупках.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. Сам Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны, что также вызвало скандал и спекуляции на тему возможной утечки оперативной информации следствия.