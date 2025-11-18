Школьники из РФ завоевали 10 медалей астрономической олимпиады в Бангладеш

Такой результат подтверждает высокий уровень отечественной системы подготовки юных талантов, которую развивают по поручению президента России в рамках национального проекта "Молодежь и дети", сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские школьники завоевали десять медалей на Международной астрономической олимпиаде, которая проходила с 6 по 17 ноября в Бангладеш. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Международная астрономическая олимпиада проводится с 1996 года. Она состоит из теоретического, практического и наблюдательного туров.

"Поздравляю сборную России с очередным впечатляющим выступлением на 29-й Международной астрономической олимпиаде! Наши ребята завоевали 5 золотых, 5 серебряных медалей. Такой результат не только подкрепляет прошлогодний успех, но и подтверждает высокий уровень отечественной системы подготовки юных талантов, которую мы развиваем по поручению президента России в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Благодарю за работу участников и их педагогов. Желаю новых успехов!" - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Российскую Федерацию на турнире представили 10 школьников из Москвы, Московской области и Новосибирска. Они принимали участие в IAO 2025 в дистанционном формате на площадке Физтех-лицея имени П. Л. Капицы.

"Поздравляю ребят и тренеров с блестящим и заслуженным результатом. Российские школьники завоевали все золотые медали, разыгранные на этом турнире. Для нашей команды это состязание было тренировочным. Они добавили медали в общую копилку российских сборных на международных состязаниях. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников на деле доказали, что являются достойными кандидатами в основную сборную страны по астрономии. Уверен, что это достижение станет отличным заделом для будущих побед", - приводятся слова министра просвещения России Сергея Кравцова.