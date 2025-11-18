КС: взыскание средств с регионов по судебным решениям не должно влиять на граждан

Правовой вопрос возник в связи с ситуацией, сложившейся в Магаданской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Конституционный суд РФ призвал учитывать финансовую ситуацию и риски неисполнения обязательств перед гражданами в регионах России при взыскании с них средств по судебным решениям. Об этом сообщает пресс-служба КС.

Правовой вопрос возник в связи с ситуацией, сложившейся в Магаданской области. Субъект смог выплатить ПАО "Магаданэнерго" в установленный законодательством трехмесячный срок только 200 из 900 млн рублей задолженности. Суды различных инстанций посчитали, что власти региона не предприняли предусмотренных мер для исполнения судебного решения. При этом власти региона поясняют, что при дефиците бюджета не могут погасить задолженность без сокращения расходов по обязательствам перед жителями.

"При пропуске трехмесячного срока суды не должны подходить формально к оценке бездействия органов. Им следует учитывать возможности наступления в конкретных социально-экономических условиях существенных негативных последствий для защищаемых Конституцией и федеральными законами ценностей в случае перераспределения на исполнение судебного решения средств, необходимых для исполнения иных расходных обязательств, жизненно необходимых с точки зрения обеспечения интересов личности, общества и государства", - сказано в сообщении с пояснением, что возможность таких экстраординарных ситуаций не должна устранять трехмесячный срок на исполнение судебных актов.

Таким образом, судам необходимо при принятии решений сопоставлять вред от несвоевременного исполнения судебного решения с возможными последствиями для жителей регионов. При этом власти субъектов должны иметь подтверждение того, что не выплачивают задолженность по судебным решениям по объективным причинам и изыскивают необходимую сумму, например, за счет перераспределения бюджетных средств, а не бездействуют.