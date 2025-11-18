В КБР представили порядка 80 архивных исторических материалов на мультимедийной выставке

Проект подготовлен Минюстом России при поддержке Российского исторического общества, фонда "История Отечества" и Госфильмофонда

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Порядка 80 архивных исторических материалов представили в Кабардино-Балкарии на мультимедийной выставке "Защита суверенитета Российского государства: история и современность", рассказали организаторы.

"Этот масштабный исследовательский проект собрал на одной площадке архивные материалы, которые в ретроспективе показывают героическую многовековую историю борьбы России за свой государственный суверенитет. Выставка призвана не только напомнить о прошлом, но и извлечь из него актуальные уроки. Она побуждает к критическому осмыслению современных событий, помогает оценить важность защиты государственного суверенитета сегодня, опираясь на богатый исторический опыт", - сообщили на открытии в республиканском Доме молодежи.

Проект подготовлен Минюстом России при поддержке Российского исторического общества, фонда "История Отечества" и Госфильмофонда. Всего представлено около 80 материалов, включая архивные документы, освещают попытки иностранного вмешательства - от Смутного времени до наших дней.