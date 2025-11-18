Пробки в Москве вечером 18 ноября достигли восьми баллов

Средняя скорость потока - 28 км/ч

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ситуация с автомобильными пробками в Москве в вечерний час пик вторника оценивается в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Пробки" на 18:25.

По данным интерактивной карты пробок, в настоящее время движение затруднено почти по всем центральным улицам столицы, бульварам, набережным, а также на вылетных магистралях и МКАД. Так, по данным столичного департамента транспорта, в настоящее время средняя скорость потока - 28 км/ч.

В департаменте добавили, что движение автотранспорта на Боровицкой площади, Кремлевской набережной, Тверской улице и Новоарбатском мосту временно ограничено.