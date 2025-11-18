В Солнечногорске открыли новое здание городской прокуратуры

Новое здание почти в два раза больше старого, которое было построено 40 лет назад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Губернатор Андрей Воробьев и прокурор Московской области Сергей Забатурин открыли новое здание Солнечногорской городской прокуратуры. Объект площадью более 1 тыс. кв. м сдан досрочно, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Московская область - большой, растущий регион. Здесь огромная хозяйственная, экономическая повестка. И все ветви власти работают, дополняя друг друга. Служба прокуратуры играет очень важную роль в этой системе. Она разбирается в самых разных сферах - это и ЖКХ, и нестационарная торговля, и другие серьезные вопросы. Должен сказать, что вся команда отраслевиков регулярно проводит с прокуратурой различные обсуждения того или иного нормативного акта, потому что для нас это важно - он должен подтвердить свою законность, при этом достигать поставленных целей. Очень приятно, что в Солнечногорске теперь есть современное комфортное здание", - привели в тексте слова Воробьева.

Отмечается что двухэтажное строение имеет площадь более 1 тыс. кв. м. Новое здание почти в два раза больше старого, которое было построено 40 лет назад. Объект сдали досрочно, на несколько месяцев раньше срока. Здесь предусмотрено все необходимое для комфорта сотрудников и удобства посетителей: просторные светлые кабинеты с современным оборудованием, зал заседаний, помещение для работы с секретными документами, отдельная комната приема граждан и архив, которых раньше не было.

"Задача создания комфортных условий для размещения прокурорских работников для нас важная. Чуть более года строилось новое здание - современное, светлое, где прокурорским работникам будет спокойно, насколько это возможно в силу нашей профессии, и эффективно работать. Убежден, что в таких условиях повышается и культура профессиональной деятельности. Коллеги из Солнечногорской городской прокуратуры, безусловно, и дальше будут эффективно защищать права и интересы наших граждан, отстаивать законные интересы нашего государства", - процитировали в материале Забатурина.

В пресс-службе подчеркнули, что прокурорский корпус Подмосковья сопровождает большой фронт работы: от контроля за строительством социальных объектов до модернизации ЖКХ, теплоснабжения, электросетей, расселения аварийного жилья. Одним из ключевых направлений совместной с региональным правительством работы является оказание помощи участникам СВО и их семьям. Так, сотрудниками прокуратуры осуществляется контроль над выплатами единовременной матпомощи военнослужащим и социальными гарантиями для их семей. Также решаются вопросы медицинской помощи, реабилитации, трудоустройства и пр. совместно с представителями военной прокуратуры, региональными и муниципальными властями, а также с подмосковным филиалом госфонда "Защитники Отечества".