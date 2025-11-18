В КБР 92-летний мужчина стал самым возрастным участником премии "Служение"

Глава республики Казбек Коков наградил Мустафу Абдулаева орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарией"

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Депутат Нальчикского городского совета местного самоуправления (Кабардино-Балкария) Мустафа Абдулаев, которому исполнилось 92 года, стал участником всероссийской муниципальной премии "Служение". Об этом сообщили в правительстве республики.

"Более 1 тыс. заявок поступило от служащих в возрасте от 18 до 24 лет. При этом самому возрастному участнику, муниципальному депутату из города Нальчика Мустафе Абдулаеву - 92 года. Наибольшее количество заявок в номинациях "Великое наследие для будущих поколений", "Развитие территории - благополучие жителей", "Инициатива каждого - общий успех", - отметили в правительстве региона.

Мустафа Абдулаев - председатель Нальчикского городского совета ветеранов, депутат совета местного самоуправления. Долгие годы работал в Вооруженных силах РФ, удостоен ордена Красной Звезды. А к 90-летнему юбилею в 2023 году глава КБР Казбек Коков наградил старейшину орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарией".

Муниципальная премия "Служение" будет вручаться в 10 номинациях. Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в рамках III Всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". Организатор - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.