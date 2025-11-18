На Тверской улице и Новоарбатском мосту восстановили движение транспорта
Редакция сайта ТАСС
16:56
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Движение автомобильного транспорта на Тверской улице и Новоарбатском мосту в Москве возобновлено после временных ограничений. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Движение открыто: на Тверской улице; на Новоарбатском мосту", - говорится в сообщении.
Временные ограничения движения сохраняются на Боровицкой площади и Кремлевской набережной.