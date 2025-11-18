В Камышевахе на подконтрольной Киеву части ДНР начали принудительную эвакуацию

Из населенного пункта Краматорского района должны выехать семьи с детьми

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Принудительная эвакуация семей с детьми объявлена в поселке Камышеваха Краматорского района в подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

"Приняли решение о начале обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом из поселка Камышеваха Краматорской общины", - написал он в своем Telegram-канале. По его данным, в населенном пункте находятся 12 детей.

В последнее время власти подконтрольной Украине части ДНР объявляют об эвакуации населенных пунктов довольно часто из-за приближения линии фронта. В последний раз Филашкин объявлял принудительную эвакуацию 9 октября, она коснулась семей с детьми в окрестностях Краматорска.