Собянин в прямом эфире ответит на вопросы москвичей 3 декабря

Задать вопрос можно с помощью специальной формы на портале мэра

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире телеканалов "ТВ центр" и "Москва 24" 3 декабря. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

"3 декабря в 18:00 Сергей Собянин проведет прямой эфир по актуальным вопросам развития города", - отмечается в публикации.

Уточняется, что задать вопрос Собянину можно с помощью специальной формы на портале мэра. Для этого нужно указать имя, адрес электронной почты и выбрать интересующую тему.

"Прямую трансляцию смотрите на этой странице [на портале мэра], на телеканалах "ТВ Центр" и "Москва 24", - заключается в сообщении.