В перинатальном центре Кабардино-Балкарии родился 50-тысячный ребенок

Им стал мальчик ростом 48 см и весом 2 кг 850 г

НАЛЬЧИК, 18 ноября. /ТАСС/. Мальчик весом 2 кг 850 г стал 50-тысячным ребенком, который появился на свет в перинатальном центре Кабардино-Балкарии (КБР), открытом в 2017 году. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"50 тыс. малышей родились в перинатальном центре региона за восемь лет. В 2017 году медицинское учреждение начало свою деятельность в новом современном здании и добилось значительных успехов. По данным Национального медицинского исследовательского центра им. Кулакова, перинатальный центр КБР является лучшим примером внедрения системы управления качеством медицинской помощи", - отметили в региональном министерстве.

"Юбилейным" для центра малышом стал мальчик ростом 48 см, родившийся 18 ноября. И ребенок, и мама чувствуют себя хорошо.

В КБР зафиксирован один из самых низких показателей младенческой смертности в стране. Специалисты отрасли говорят, что это стало возможным благодаря реорганизации службы родовспоможения, грамотной маршрутизации беременных с осложнениями. Также медучреждение обучает, проводит аудит и сопровождает сертификацию - уже состоялось более 350 обучающих мероприятий для медиков региона, подготовлено свыше 9 тыс. специалистов.

"Среди рожениц не только жители Кабардино-Балкарии, но и соседних регионов. Это говорит о доверии к нашим специалистам, которые имеют репутацию и успешный опыт по планированию и ведению беременности, родовспоможению и выхаживанию малышей", - резюмировали в Минздраве республики.