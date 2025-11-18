В ГД напомнили, что налоговый вычет при покупке жилья можно получить раз в жизни

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что вычет нельзя получить за квартиру, которая была получена в наследство

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Россияне вправе рассчитывать на крупный налоговый вычет при покупке жилья, если оно было приобретено не у родственников. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"После приобретения недвижимости - не важно, в ипотеку или за наличные - вы можете вернуть себе часть денег, получив так называемый имущественный налоговый вычет. Инструмент доступен, если вы россиянин, работаете официально, платите НДФЛ и недавно купили жилье или земельный участок", - сказал депутат.

Он отметил, что под имущественный вычет подпадают покупка и строительство жилья, а также приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

"Россияне могут получить имущественный вычет только один раз и высчитывается он не с любой потраченной суммы, а по установленным лимитам: 2 млн рублей для покупки или строительства жилья и 3 млн рублей - при погашении процентов по ипотеке", - сообщил парламентарий. По его словам, размер вычета рассчитывается только исходя из фактически затраченных собственных средств.

"Если жилье приобретено у взаимозависимых лиц, имеются в виду супруги, родители, дети, братья и сестры, вычет будет недоступен", -отметил Колунов.

Он напомнил, что в связи с тем, что с 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения, сумма вычета будет зависеть от того, по какой ставке уплачивает налоги гражданин. "Как пример, при уплате НДФЛ по ставке 13%, налогоплательщик сможет максимально вернуть 650 тыс. рублей - 260 тыс. за покупку и 390 тыс. за проценты по ипотеке", - сказал депутат.

Колунов подчеркнул, что вычет нельзя получить за квартиру, которая была получена в наследство, поскольку "в данном случае человек не понес расходов". "Исключением может стать ситуация, когда человек получил в наследство взятую в ипотеку квартиру, платежи за которые он обязан выплачивать вместо наследодателя", - сказал депутат.