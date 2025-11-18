Эксперт Тутельян: антибиотикорезистентность за 20 лет возросла до 40 раз

Заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказал, что в России проблема рассматривается как биологическая угроза

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Распространение резистентности микроорганизмов к антимикробным средствам рассматривается в России как биологическая угроза, за 20 лет устойчивость возросла до 40 раз. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Алексей Тутельян.

"В Российской Федерации распространение резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам давно рассматривается как биологическая угроза. Согласно данным отечественных ученых, устойчивость наиболее проблемных возбудителей (стрептококков, клебсиелл, ацинетобактерий и других) к самым распространенным антибиотикам, в том числе последних поколений, возросла за период 2002-2022 гг. от 2 до 40 раз", - сказал он.

Эксперт рассказал, что при этом существует комплекс мер, который направлен на защиту населения и окружающей среды. Прежде всего это ФЗ "О биологической безопасности" и Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период до 2030 года. Разработаны мероприятия по исключению бесконтрольного применения противомикробных лекарств, проведению мониторинга генетических изменений бактерий, созданию новых антибактериальных и противогрибковых средств. "Если этот план будет реализован в полном объеме, распространение устойчивости микроорганизмов к антибиотикам в нашей стране будет сокращаться", - завершил Тутельян.

Неделя борьбы с антимикробной резистентностью проходит в этом году с 17 по 23 ноября. Ее цель - в повышении осведомленности населения о проблемах антибиотикорезистентности и грамотности в вопросе приема антибиотиков.