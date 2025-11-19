Эксперт Мананкина: приоритет для "целевиков" в СПО решит проблему кадров

Председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Законодательного собрания Ростовской области отметила, что в колледжах, в отличие от вузов, квот целевого приема нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Введение в РФ первоочередного зачисления в колледжи, техникумы и училища студентов, заключивших целевой договор, позволит эффективнее решать проблему дефицита кадров на предприятиях и в социальной сфере. Такое мнение ТАСС высказала председатель комитета по образованию, науке, культуре и информационной политике Законодательного собрания Ростовской области Светлана Мананкина.

Сейчас доля бюджетников, заключивших договор на целевое обучение, в СПО Ростовской области составляет 1% (в среднем по РФ - 3%) из-за отсутствия преимуществ при поступлении.

"В колледжах, в отличие от вузов, квот целевого приема нет. Как результат, целевой договор преимуществ при поступлении не дает. Точнее, не давал. С внесением изменений в федеральный закон об образовании ситуация кардинально меняется. Абитуриенты, подавшие заявку на заключение договора о целевом обучении, будут зачисляться в техникумы и колледжи в первоочередном порядке, по сути, вне зависимости от среднего балла школьного аттестата. То есть сначала на бюджетные места зачислят "целевиков", а затем, если места останутся, - остальных, в зависимости от результатов освоения школьной программы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, нововведение позволит эффективнее решать проблему дефицита кадров и обеспечивать их подготовку в нужном объеме. На общественных слушаниях по законопроекту Минздрав РФ, по словам депутата, озвучил прогноз по сокращению в будущем числа узких специалистов, в том числе рентгенологов, из-за внедрения искусственного интеллекта при анализе данных исследований. Такое же влияние искусственный интеллект окажет и на число вакансий в других профессиях.

"Целевой договор - это гарантированное рабочее место, потому что работодатель в случае отказа от трудоустройства несет такие же санкции, как и молодой специалист, если откажется отрабатывать в течение срока, предусмотренного целевым договором. Мы пока не почувствовали этого в полной мере, но для многих специальностей такой договор станет преимуществом, когда количество рабочих мест начнет сокращаться из-за автоматизации и других причин", - добавила Мананкина.

В Ростовской области одна из крупнейших сетей среднего профессионального образования в России, она включает 108 государственных колледжей, 84 из которых находятся в ведении Минобразования. В настоящее время с учреждениями СПО в регионе сотрудничают крупнейшие промпредприятия, включая Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева, Таганрогский металлургический завод, предприятие оборонно-промышленного комплекса "Каменскволокно", комбайновый завод "Ростсельмаш" и завод "Атоммаш".