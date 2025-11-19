Волгоград в годовщину начала разгрома группировки вермахта стал Сталинградом

Дорожные знаки на основных въездах в город-герой временно поменяли

ВОЛГОГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Волгоград временно переименуют в Сталинград 19 ноября - в день 83-й годовщины начала операции по окружению и уничтожению немецкой-фашистской группировки под Сталинградом. Дорожные знаки "Волгоград" на основных въездах в город-герой временно поменяли накануне памятной даты на знаки "Сталинград".

"В преддверии 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Сталинградом на основных магистралях, ведущих в город-герой, дорожные службы заменили стандартные знаки "Волгоград" на "Сталинград". В соответствии с решением Волгоградской городской думы это героическое имя, которое навсегда вошло в мировую историю как символ доблести советского народа, наш город имеет право носить в памятные даты", - говорится в сообщении администрации города.

Год празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград проводит под лозунгом "Сталинград - Родина Победы". Именно насталинградской земле произошел коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: 83 года назад началась операция "Уран", которая завершилась разгромом немецко-фашистской группировки.

Мероприятия в регионе

Главные памятные события в среду пройдут на Мамаевом кургане, где состоятся возложения венков и цветов. Дань памяти у Вечного огня в Зале Воинской Славы мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" отдадут члены делегации объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности. В музее-панораме "Сталинградская битва" состоится церемония передачи уникального издания поэмы Маршала Советского Союза А. И. Еременко "Сталинград". В акции будут участвовать дочь и внучка Маршала Еременко, гендиректор Госфильмофонда России Денис Аксенов, советник гендиректора АО "Красная Звезда" Александр Запорожченко, рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

По данным пресс-службы администрации Волгоградской области, в музее- панораме "Сталинградская битва" пройдет церемония вручения воинским частям ЮВО Боевых знамен и Георгиевских знаменных лент.

В региональном информационно-аналитическом центре состоится пресс-конференция, посвященная старту медиапроекта "Без срока давности. Сталинград", а также презентация первого ролика медиапроекта с участием директора волгоградского филиала Центра "Воин", участника СВО Игоря Воробьева. Как рассказала ТАСС заместитель директора Исторического парка "Россия - моя история" Юлия Макарова, в рамках проекта будет отснято 25 роликов о геноциде мирных жителей Сталинградской области.

"Мы даем старт медиапроекту "Без срока давности. Сталинград", участие в котором будут принимать молодежь Волгоградской области. Это просветительские проект для подрастающего поколения о геноциде, который творился во время Сталинградской битвы на нашей земле. Материалом для проекта послужила одноименная книга", - сказала Макарова.

Памятные и торжественные мероприятия состоятся также и в районах Волгоградской области. К братским могилам, памятникам и обелискам будут возложены цветы и венки, а участниками мероприятий станут ветераны, представители общественных объединений, школьники и студенты.

Об операции "Уран"

Операция по окружению и уничтожению немецкой группировки под Сталинградом началась 19 ноября 1942 года, а уже 2 февраля 1943 года окруженная группировка противника численностью более 300 тыс. человек была полностью разгромлена. В плен взяли более 90 тыс. солдат и офицеров вермахта, в том числе командующего немецкой 6-й армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса со всем его штабом.

О временном переименовании

Решение о временном переименовании Волгограда в Сталинград в определенные дни было принято Волгоградской городской думой в 2013 году. Так, наименование "город-герой Сталинград" устанавливается в качестве символа города и используется наряду с "город-герой Волгоград". Девять дней в году в память о героическом прошлом Волгограда городу возвращается имя, под которым он вошел в мировую историю как давший отпор фашистским захватчикам. Такими днями установлены 2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 мая - День присвоения городу Волгоградупочетного звания "Город-герой", 9 мая - День Победы, 22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, 23 августа - День памяти жертв массированной бомбардировки города Сталинграда немецко-фашистской авиацией, 3 сентября - день окончания Второй мировой войны, 19 ноября - День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом и 9 декабря - День Героев Отечества.