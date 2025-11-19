Историк Малышева: денацификация должна вестись и "во внутреннем контуре" страны

Руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ, член Общественной палаты отметила, что завершение процесса невозможно лишь внешним военным способом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Завершение денацификации невозможно только внешним военным образом, масштаб этой работы предполагает и действия "во внутреннем контуре" страны. Об этом в интервью ТАСС заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Сегодня мы должны осознавать, что завершение процесса денацификации не ограничивается исключительно линией боевого соприкосновения. Процесс денацификации - это системная и масштабная работа, которая охватывает все сферы жизни, как во внешнем, так и во внутреннем контуре. Для этого необходимы соответствующие действия", - сказала она, отвечая на вопрос о важности окончательного завершения денацификации.

Историк отметила, что в этом направлении "целенаправленно и поступательно" действует Министерство науки и высшего образования. "Это касается модуля "Без срока давности", обращения к теме Нюрнберга и других приоритетов исторической памяти в образовательных траекториях", - добавила глава НЦИП.

По ее мнению, речь также идет о создании мемориальных комплексов и продвижении соответствующих ценностей посредством искусства.

Полный текст интервью будет опубликован 20 ноября в 08:00 мск.