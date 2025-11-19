В ХМАО на трассе возобновили движение транспорта

Речь идет об автодороге Нягань - Приобье

Редакция сайта ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта возобновлено на автодороге Нягань - Приобье в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог Югры.

"Автомобильная дорога - перекрытие движения транспортных средств снято, движение открыто", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на автодороге Нягань - Приобье в Октябрьском районе ограничено движение для всех видов транспортных средств. Как уточнили ТАСС в управлении Госавтоинспекции по Югре, ограничения были введены из-за гололеда.