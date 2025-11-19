Посадивший самолет в поле под Новосибирском пилот просит участвовать в суде по ВКС

Сергей Белов не сможет присутствовать на предварительном слушании ввиду тяжелого финансового положения и болезни матери, сообщил его адвокат Лев Галенников

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Петров/ ТАСС

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Пилот Сергей Белов, посадивший в сентябре 2023 года самолет Airbus A320 в поле в Новосибирской области, просит участвовать в судебных заседаниях по своему делу по видеоконференцсвязи (ВКС). Ходатайство связано с финансовыми трудностями и необходимостью ухаживать за больной матерью, сообщил ТАСС его адвокат Лев Галенников.

"Мы надеемся, что дело вернут прокурору на дополнительное обследование, но в случае принятия решения первой инстанцией о рассмотрении дела по существу, мы будем ходатайствовать о рассмотрении данного дела посредством ВКС", - сказал адвокат.

Он добавил, что пилот не сможет присутствовать на предварительном слушании ввиду тяжелого финансового положения и болезни матери.

Центральный районный суд Омска 19 ноября приступает к рассмотрению дела пилота. 19 ноября также пройдет предварительное заседание, которое является закрытым. Ранее по ходатайству ответчика рассмотрение было перенесено из Барабинского районного суда Новосибирской области в Омск.

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. Из находящихся на борту 167 человек за медицинской помощью обратились пятеро. По мнению следствия, техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске. Также пилот неверно рассчитал остаток топлива в баках.