На Урале ожидается сильный ветер и до 8 градусов тепла 19 ноября

На Ямале прогнозируется переменная облачность, а также местами небольшой снег, туман и гололедица

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют мокрый снег, порывы ветра до 20 м/с и до плюс 8 градусов в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) днем в среду. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"19 ноября [в Свердловской области] облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки (дождь, на крайнем севере с мокрым снегом), днем небольшой, местами умеренный дождь, к вечеру с мокрым снегом. На севере местами гололед, гололедица. Ветер юго-западный, днем порывы до 20 м/с. Температура ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем - плюс 2 - плюс 7 градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В Челябинской области - облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег, туман, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. Температура воздуха днем достигнет плюс 8 градусов, в ночь на 20 ноября может похолодать до минус 3 градусов. В Курганской области будет переменная облачность, осадков не ожидается, но местами может пройти мокрый снег, ветер до 11 м/с, днем - до плюс 7 градусов, ночью - до минус 3 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается переменная облачность, дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер до 10 м/с. Температура воздуха днем поднимется до плюс 5 градусов, ночью похолодает до минус 5 градусов. В Югре - облачно, снег, порывы ветра до 15 м/с, на дорогах гололедица. Днем столбики термометра могут достигнут отметки в плюс 5 градусов, а ночью - похолодает до минус 12 градусов.

На Ямале ожидается переменная облачность, а также местами небольшой снег, туман и гололедица. Ветер до 14 м/ с, температура воздуха днем будет до минус 3 градусов, ночью - до минус 17 градусов.