Пассажирка Валенкова считает посадившего самолет в поле пилота героем

Она сообщила, что не согласна с предъявленными пилоту обвинениями

ОМСК, 19 ноября. /ТАСС/. Большинство пассажиров самолета, который совершил в сентябре 2023 года вынужденную посадку в поле под Новосибирском, считают пилота Сергея Белова, обвиняемого в нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), героем. Об этом сообщила журналистам пассажирка Марина Валенкова.

"Я считаю пилота героем, большинство [пассажиров] считают. Пришла его поддержать, похлопать ему", - сказала Валенкова. Центральный районный суд Омска 19 ноября приступает к рассмотрению дела пилота. 19 ноября также пройдет предварительное заседание, которое является закрытым.

Пассажирка добавила, что не согласна с предъявленными пилоту обвинениями. "То, что самолет был неисправен - это наземные службы. Когда водители автобуса выезжают с неисправностями, их же не сажают", - рассказала пассажирка.

По ее словам, перед посадкой в Омске шасси было выпущено со скрипом. "Такого раньше не было. Мы два раза заходили на посадку, а потом нам сказали, что летим в Новосибирск", - рассказала она.

Перед посадкой в поле Белов, по ее словам, все объяснил пошагово. "Он просил сохранять спокойствие, сказал приготовиться, - рассказала Валенкова. - После посадки он сказал, что подан сигнал SOS, ждите, скоро приедет помощь, вам помогут".

12 сентября 2023 года самолет Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", направлявшийся из Сочи в Омск, из-за отказа одной из гидросистем запросил посадку в Новосибирске, где более длинная взлетно-посадочная полоса. Однако из-за сильного ветра и других причин возник риск нехватки топлива, и командир воздушного судна принял решение совершить аварийную посадку на пшеничное поле в Убинском районе Новосибирской области. Из находящихся на борту 167 человек за медицинской помощью обратились пятеро. По мнению следствия, техническое состояние самолета позволяло посадить его в Омске. Также экипаж неверно рассчитал остаток топлива в баках.