Зампрокурора Рудь: Новосибирску нужно еще 10 школ для решения проблемы с местами

Прокурором Новосибирска внесены предложения в муниципалитет по финансовому обеспечению строительства новых объектов образования

НОВОСИБИРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 10 новых школ не хватает Новосибирску, где остро стоит проблема нехватки мест для учеников. Помимо шести образовательных учреждений, ранее возводимых в рамках концессий, планируется строительство еще трех - за 7 млрд рублей. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель прокурора области Александр Рудь.

Для области актуальна проблема нехватки мест для школьников: рост числа учащихся в регионе опережает темпы ввода общеобразовательных организаций, острой остается проблема второй смены. В числе проблемных Октябрьский, Ленинский и Кировский районы.

"Есть определенная проблематика доступности мест в образовательных учреждениях города. На сегодня порядка 10 образовательных учреждений реально фактически не хватает. Школ, возводимых ранее по концессии, нам недостаточно. Сейчас прокурором Новосибирска внесены предложения в муниципалитет по финансовому обеспечению строительства новых объектов образования. Предварительно, мы это оцениваем в 7 млрд рублей", - сказал Рудь в пресс-центре ТАСС.

Строительство школ по концессии

Концессионные соглашения на строительство школ на 5,7 тыс. мест в Новосибирске были заключены в декабре 2021 года. После начала строительства срок сдачи переносился несколько раз. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объяснил срыв сроков строительства ошибками концессионера, который решил построить фундаменты, не следуя проекту. Позднее в отношении руководителя концессионных компаний было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Учреждения так и не были достроены. В марте 2025 года на площадке одной из них в Новосибирске произошло обрушение, ставшее причиной гибели двух человек.

Весной власти региона сообщали, что все недостроенные школы, возведение которых началось по концессии, будут снесены для постройки новых зданий. Для возведения объектов было создано ООО "Новая школа", где учредителями являются АО "Корпорация развития Новосибирской области" и АО "Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области". Впоследствии организация путем торгов определила подрядчиков для строительства. К концу 2026 года прокуратура ожидает строительную готовность этих объектов, подчеркнул в рамках пресс-конференции Рудь.

ЧП в Татарске и обследование школ

Еще одно обрушение произошло утром 21 сентября в Татарске Новосибирской области. Обрушилась часть здания СОШ № 5, никто не пострадал. Школа в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки, в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года. После обрушения школы губернатор региона Андрей Травников поручил пересмотреть приоритеты развития территорий в пользу безопасности действующих объектов.

Как отметил Рудь в пресс-центре ТАСС, после инцидента в Татарске было проведено обследование 900 объектов, до конца года будут проверены еще 600. "Выявили еще одну школу, которая по техническому состоянию не могла принимать детей и проводить образовательный процесс, - в Искитимском районе. Дети переведены в иные образовательные учреждения, образовательный процесс при этом не пострадал. В Татарске также выявили секцию по занятию боксом, где техническое состояние помещения не отвечало необходимым требованиям. Эксплуатация помещения приостановлена, дети переведены в другие секции", - подчеркнул Рудь.