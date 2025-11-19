В Вологодской области восстановили электроснабжение после непогоды

В зону отключения попали около 10 тыс. жителей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Электроснабжение практически полностью восстановлено в Вологодской области, где фиксировались аварийные отключения из-за непогоды, в зону отключения попали около 10 тыс. жителей. Энергетики завершают работу в некоторых малонаселенных деревнях, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"В целом электроснабжение восстановлено в Вологодской области. Остаются еще локальные отключения, энергетики продолжают работу в отдаленных малонаселенных деревнях, их немного", - сообщили ТАСС в областном главке МЧС.

18 ноября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал об аварийных отключениях, они затронули 14 населенных пунктов и почти 10 тыс. человек, из которых более 9,6 тыс. - это жители заречной части Вологды, где днем во вторник произошли отключения из-за повреждения ЛЭП, обрыва проводов, срабатывания автоматики. К 15:30 мск подача электроэнергии в Вологде была полностью восстановлена.

Спасатели предупреждали о непогоде, о сильном снегопаде, мокром снеге и дожде, усилении ветра до 13-15 м/с и гололеде 18 ноября.

По информации Вологодского гидрометцентра, под влиянием активного циклона, с 17 ноября и по утро 19 ноября на территории Вологодской области выпало от 11 до 27 мм осадков, что составляет от 50 до 160% от декадной нормы. На утро 19 ноября высота снежного покрова составляет от 10 см в Вытегре до 21 см в Вожеге. Из неблагоприятных явлений наблюдались гололед, отложение мокрого снега, а также сильный ветер ночью в Никольске и Великом Устюге - до 16-17 м/с.

С 19 ноября ожидается прохождение холодного фронта, прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений, снегопады, возможно налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев, а на дорогах гололедица.