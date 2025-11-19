МЭР: в 41 субъекте РФ бойцы СВО могут получить меры поддержки по одному запросу

Статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев сообщил, что ведется работа по выводу комплексного запроса в МФЦ

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Возможность получения по одному запросу участников СВО всего комплекса мер поддержки запущена в 41 субъекте России. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

Под руководством министра обороны России Андрея Белоусова состоялось межведомственное совещание по вопросам упрощения и ускорения получения мер социальной поддержки участниками СВО. Как отметил Херсонцев, ведется активная работа по выводу в МФЦ так называемого комплексного запроса, когда по одному заявлению участники СВО и члены их семей могут получить сразу весь комплекс полагающихся им мер поддержки.

"Уже подаются тысячи таких комплексных заявлений. Очень хорошая обратная связь - 5-10 мер поддержки в каждом заявлении. Уже 41 субъект Российской Федерации запустили эти запросы", - подчеркнул замглавы Минэкономразвития РФ.