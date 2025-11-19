Молодые москвичи пообщались с ветеранами СВО в рамках патриотического форума

Также прошли патриотические мастер-классы и занятия по основам тактической медицины

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Ветераны специальной военной операции (СВО), спортсмены и спасатели приняли участие в патриотическом форуме "Герой моего района" в Москве. Молодые москвичи смогли пообщаться с гостями и задать интересующие их вопросы, сообщили в столичном департаменте территориальных органов исполнительной власти.

"Сотни посетителей форума смогли лично пообщаться с героями, живущими среди нас, а также задать вопросы, поблагодарить их и узнать, кто является для них примером", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента Марины Прозоровой.

Кроме того, в рамках мероприятия была организована выставка фотопортретов участников СВО и обмундирования спасателей МЧС. Также прошли патриотические мастер-классы и занятия по основам тактической медицины.

Проект "Герой моего района" направлен на патриотическое воспитание молодежи через знакомство с историями героев-современников. В рамках проекта, одноименного форуму, молодые москвичи также берут интервью у участников СВО, волонтеров и педагогов. В настоящее время опубликовано более 140 интервью.