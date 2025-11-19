Нарышкин назвал талант учителя главным фактором образования

Председатель РИО также упомянул преподавание истории Великой Отечественной войны

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Главным фактором результата в образовательном процессе является талант и профессионализм учителя. Об этом заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на церемонии награждения финалистов премии "История в школе: традиции и новации" и конкурса "История семьи - история Отечества".

Нарышкин отметил, что в 2025 году международная премия "История в школе: традиции и новации", учрежденная фондом "История Отечества" при поддержке Минпросвещения России и Ассоциации учителей истории и обществознания вручается уже в 10-й раз.

"Вы хорошо знаете, что за последний, наверное, десяток лет Министерство просвещения России постоянно в школьных программах увеличивало объем часов, отводимых для преподавания истории Великой Отечественной войны, совершенствовалось содержание соответствующих разделов школьных учебников, нарабатывались и развивались практики внеучебной, внеклассной работы. Но при этом я глубоко уверен в том, что главным фактором образовательного результата является талант учителя, его профессионализм и его личное отношение к предмету", - подчеркнул председатель РИО.

По его словам, преподавание истории Великой Отечественной войны - это не простое запоминание фактов.

"В этом стоит задача нравственного осмысления великого подвига, совершенного нашим народом. Вы все прошли сложные этапы конкурса, показали себя с лучшей стороны, и я искренне поздравляю вас с победой", - добавил он и затем вместе с сопредседателем РИО, заместителем министра науки и высшего образования РФ Константином Могилевским вручил награды победителям.

После этого были награждены победители конкурса всероссийского конкурса исследовательских работ школьников старших классов и студентов. Как отметил Нарышкин, "успехи учеников являются главной гордостью учителя и мерилом его педагогического мастерства".

О премии и конкурсе

Как отметили в РИО, X Международная премия для учителей истории "История в школе: традиции и новации" организована фондом "История Отечества" совместно с Ассоциацией учителей истории и обществознания. Конкурс в этом году приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Всероссийский конкурс исследовательских работ школьников старших классов и студентов "История семьи - история Отечества", организованный фондом "История Отечества" и Российским историческим обществом, в этом году приурочен к объявленному в России Году защитника Отечества.