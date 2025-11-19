Telegraph: в Великобритании внешний вид мопсов и бульдогов может измениться

В королевстве запустили программу по "искоренению" пород собак с "экстремальными" признаками

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

ЛОНДОН, 19 ноября. /ТАСС/. Внешний вид мопсов, а также французских и английских бульдогов в Великобритании может измениться в течение следующих 10 лет в связи с ужесточением законодательства. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Отмечается, что в королевстве запущена программа по "искоренению" пород собак с "экстремальными" признаками. Инициатива призвана остановить разведение собак с чертами, вызывающими хронические проблемы со здоровьем, и в течение 10 лет сделать их недопустимыми у животных от лицензированных заводчиков. На сегодняшний день физиологические особенности таких собак повышают у них риск развития инфекций. Также животное может лишиться возможности бегать. Владельцы таких собак также вынуждены делать им операции, чтобы питомцы могли нормально дышать.

"Мода на экстремальные черты - это, пожалуй, самая хроническая и распространенная проблема благополучия собак в Великобритании, и, тем не менее, она явно сохраняется у нации любителей животных", - заявил профессор, сопредседатель всепартийной парламентской группы по защите животных Александр Трис.

В публикации говорится, что ученые разработали специальный инструмент "оценки врожденного здоровья". Он включает 10 признаков,в том числе мраморный окрас, выпученные глаза, морщинистую кожу, отсутствие хвоста и короткие лапы. Исследования показали, что родившиеся с этими чертами собаки испытывают боль с самого рождения. По новым правилам только собаки, набравшие не менее восьми баллов из десяти по данной шкале, могут быть допущены к разведению. В дальнейшем планка будет повышаться.

Газета сообщает, что пока программа носит добровольный характер, но уже получила поддержку зоозащитных организаций. Разработчики надеются, что со временем оценка по их стандарту станет обязательной. В материале отмечается, что в Великобритании существует закон, запрещающий разведение собак с "экстремальными" чертами, однако он не соблюдается.

По словам экспертов, они не поддерживают запрет на разведение собак определенных пород, а хотели бы изменить их стандарты ради здоровья животных. Как отметил один из создателей системы Дэн О’Нил, это приведет к тому, что "внешность мопса или таксы фундаментально изменится".