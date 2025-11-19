В Петербурге к утру 19 ноября высота снежного покрова достигла 5 см

В городе будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Высота снежного покрова в Санкт-Петербурге утром 19 ноября достигла 5 см, на востоке Ленинградской области - 16-18 см. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Высота снежного покрова на нетронутой поверхности на сегодняшнее утро составляет в Санкт-Петербург 5 см, в Ломоносове даже до 12 см, но это с учетом и прошлых дней со снегом. На востоке области высота снежного покрова сейчас составляет до 16-18 см, тоже с учетом прошлых дней со снегом", - отметил Колесов.

18 ноября снег выпал на территории всего Петербурга. Среднесуточная температура воздуха составила минус 0,7 градуса. "Это первая в этом осеннем сезоне отрицательная температура в центре города", - указал синоптик. До этого последний раз отрицательная средняя температура в Петербурге наблюдалась 12 апреля, тогда было минус 1,3 градуса.

К утру температура воздуха начала понижаться и достигла минус 3 - минус 6 градусов. Согласно прогнозу на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 ноября в Петербурге будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем будет около 0 - минус 2 градусов. На дорогах местами ожидается гололедица.