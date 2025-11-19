В ГД предложили приглашать китайских туристов посетить Эльбрус

По словам замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева, у России "есть что продемонстрировать" в плане туризма

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от Кабардино-Балкарской Республики, заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев предложил приглашать китайских туристов посетить Эльбрус на фоне планов по отмене туристических виз для гостей из КНР. Об этом парламентарий заявил журналистам по итогам встречи представителей "Единой России" с послом России в КНР Игорем Моргуловым.

"Я сам представляю Кабардино-Балкарскую Республику. Там самая высокая вершина в Европе - гора Эльбрус, - отметил Шхагошев. - Надо завлекать. [Китайские туристы] у нас есть. Но после этих взаимных отмен виз это все увеличится".

Депутат подчеркнул, что у России "есть что продемонстрировать" в плане туризма. "У нас есть столько мест, которые мы, кстати говоря, познали за последние 5-6 лет. С удивлением открыли много интересных уголков у нас в стране после известных санкций", - отметил он.