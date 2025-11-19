В ДНР восстановят два корпуса больницы интенсивного лечения в 2026 году

Имеющиеся оперативные блоки позволяют закрывать потребности учреждения в экстренной и неотложной помощи, однако жителям приходится ждать плановые операции, сообщила главный кардиолог региона Валентина Гавриляк

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Белозерцев/ Илья Беликов/ ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Два хирургических корпуса больницы интенсивного лечения (БИЛ) в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР) будут восстановлены до конца 2026 года, их ввод позволит в пять раз ускорить проведение плановых оперативных вмешательств. До конца этого года строители также планируют сдать склады, аптеку, морг и систему подземных переходов больницы, сообщила ТАСС главврач больницы интенсивного лечения Мариуполя, главный кардиолог ДНР Валентина Гавриляк.

"Сдачу двух корпусов хирургии мы ожидаем, как сообщили строители, 30 июня 2026 года, но есть вероятность, что возможно стройка затянется и до конца 2026 года. 12 оперблоков однозначно будут давать огромный прирост прогнозируемых хирургических вмешательств. Это ускорит, будем говорить, раз в пять это однозначно (оказание оперативной помощи пациентам - прим. ТАСС). И мы получим главное - мы абсолютно равномерно будем оказывать два вида помощи: неотложную и плановую", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что сейчас имеющиеся оперативные блоки позволяют полностью закрывать потребности учреждения в экстренной и неотложной помощи, однако жителям приходится ждать плановые операции. В частности, новые корпуса дадут возможность начать массовую имплантацию суставов: сейчас хирурги БИЛ в тестовом режиме имплантировали первые 35 искусственных суставов, после ввода корпусов планируется проводить более 1 тыс. подобных операций в год.

Кроме того, условия, в которых вынуждены содержаться некоторые больные, требуют улучшений, больнице не хватает места, в частности, чтобы установить специализированное оборудование или медицинскую мебель. Поэтому ввод корпусов позволит распределить 1,1 тыс. пациентов и улучшить условия их лечения.

Также, отметила Гавриляк, до конца года строители планируют сдать склады, аптеку, морг, соединенные системой подземных переходов с другими площадями больницы. Сейчас в них назрела большая потребность. На данный момент аппаратура и многое другое вынуждены храниться в коридорах больницы из-за нехватки площадей.

О больнице

В 2024 году в Мариуполе после капремонта открылся блок В больницы интенсивного лечения. В медучреждение было поставлено инновационное оборудование кардиологического и нейрохирургического профиля, создан первый региональный сосудистый центр, лаборатория для медицинских исследований. Еще в двух других корпусах больницы работы продолжаются. Сейчас Мариупольская больница интенсивного лечения является крупнейшим медучреждением на юге ДНР с охватом более 500 тыс. жителей и гостей региона. Она принимает от 120 человек в сутки.