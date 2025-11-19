Выплаты за выход из декрета получили 260 медиков Белгородской области

Размер ежемесячной материальной поддержки составляет 50 тыс. рублей врачам и 30 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу

БЕЛГОРОД, 19 ноября. /ТАСС/. Стимулирующие выплаты за досрочный выход из декретного отпуска получили 260 врачей и фельдшеров Белгородской области с начала 2025 года на общую сумму около 115 млн рублей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении.

"Безусловно, успешность реализации программы по кадровому обеспечению системы здравоохранения Белгородской области - это многофакторность. Например, только за 2025 год мы из областного бюджета выделили 115 млн рублей - 260 врачей и фельдшеров воспользовались правом выйти досрочно из декретного отпуска и получать ежемесячную доплату", - отметил Гладков.

Губернатор уточнил, что размер ежемесячной материальной поддержки составляет 50 тыс. рублей врачам и 30 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу. "Благодарен нашим врачам, среднему медицинскому персоналу за их отзывчивость и правильность принятых решений", - добавил глава региона.

Мера поддержки медицинских работников, решивших досрочно вернуться к профессиональной деятельности из отпуска по уходу за детьми до трех лет, действует в регионе с 2021 года. Параллельно в области расширяется программа обеспечения жильем медработников - с 2021 года жильем обеспечены 177 специалистов, перечень участвующих в программе должностей расширен с 19 до 28 позиций.

Дополнительной мерой кадрового укрепления системы здравоохранения стало создание медицинских классов в школах региона, где сейчас обучаются около 2,7 тыс. учащихся.

"Уверен, что и дальше все наши совместные действия будут эффективны, а у жителей Белгородской области будет возможность получать качественную медицинскую помощь", - резюмировал губернатор.