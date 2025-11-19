В Подмосковье каждый четвертый учитель является молодым педагогом

Число молодых специалистов в регионе со стажем до трех лет выросло более чем на 40% за два года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество молодых специалистов в школах Московской области за два года выросло на 40%. Сейчас в регионе трудятся более 14 тыс. учителей в возрасте до 35 лет, что составляет более четверти от общего числа педагогов, сообщила пресс-служба министерства образования Подмосковья.

"У нас в Подмосковье работают более 53 тыс. учителей, из них свыше 26% - это молодые учителя, без которых невозможно представить развитие образовательных технологий и современных методик. Мы понимаем всю значимость поддержки молодого поколения преподавателей, поэтому создаем необходимые условия для профессионального роста и обеспечиваем меры поддержки", - привели в пресс-службе слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.

Там добавили, что в настоящее время в школах региона работают более 14 тыс. молодых учителей в возрасте до 35 лет. Кроме того, число молодых специалистов со стажем до трех лет выросло более чем на 40% за два года.

В министерстве рассказали, что при приеме на работу в школы Подмосковья молодым специалистам полагается пособие в размере 150 тыс. рублей. Из них 50 тыс. рублей выплачиваются при трудоустройстве, остальные средства по окончании второго года работы. При этом получивший пособие молодой педагог должен отработать учителем в регионе не менее трех лет.

Помимо этого, в течение трех лет после трудоустройства молодые специалисты могут получать доплату в размере 6 тыс. рублей ежемесячно. Еще одна надбавка предусмотрена за классное руководство: в населенных пунктах с численностью населения от 100 тыс. человек в размере 11 тыс. рублей, а в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек она составляет 16 тыс. рублей.