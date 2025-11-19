На Московской неделе видеоигр пройдут кибертурниры в 84 регионах РФ

В турнирах смогут поучаствовать как новички, так и профессиональные киберспортсмен

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Масштабные турниры по популярным кибердисциплинам, которые охватят 84 региона России, пройдут с 27 по 30 ноября в рамках Московской международной недели видеоигр. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства креативных индустрий Москвы (АКИ).

"Игроков ждут соревнования по популярным дисциплинам - Dota 2, CS2, Fortnite, Apex Legends, Hearthstone, а также турниры по ретро-играм. Турниры будут проходить в различных форматах: классические командные матчи пять на пять, дуэли два на два, командные выступления по три человека, а также индивидуальные поединки. Участники смогут продемонстрировать стратегическое мышление и мастерство, поборовшись за звание сильнейших", - сказал собеседник агентства.

Событие охватит 84 региона страны, включая Москву, Калининградскую область, Ленинградскую область и Санкт-Петербург, Иркутскую, Нижегородскую область и другие. В турнирах смогут поучаствовать как новички, так и профессиональные киберспортсмены.

Как сообщалось, с 27 по 30 ноября в столице впервые пройдет Московская международная неделя видеоигр, которая объединит ведущие видеоигровые и IT-компании, специалистов отрасли и любителей видеоигр из России и других стран. В деловой программе, которая пройдет на территории кластера видеоигр и анимации, примут участие представители более 20 стран, а городская программа объединит более 330 площадок по всей Москве - компьютерные клубы, магазины электроники, образовательные учреждения и культурные пространства.