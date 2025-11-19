Лариса Долина дала показания по делу о мошенниках и уехала из Хамовнического суда

Допрос певицы был проведен по видеосвязи

Редакция сайта ТАСС

Лариса Долина © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Певица Лариса Долина уехала из Хамовнического районного суда Москвы после дачи показаний по делу о мошенниках, которые убедили ее продать квартиру. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Черный микроавтобус подъехал к запасному входу в суд, не предназначенному для прохода граждан. Артистка села в машину, не став отвечать на вопросы журналистов. Дело рассматривалось в Балашихинском суде Подмосковья, а допрос певицы был проведен по видеосвязи в ее районном суде.