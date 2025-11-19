В ДНР восстановили штатное электроснабжение большинства объектов связи

Восстановительные работы продолжаются

ДОНЕЦК, 19 ноября. /ТАСС/. Штатное электроснабжение более 200 из свыше 250 объектов связи республиканского оператора связи (бренд "Феникс"), обесточенных из-за ударов ВСУ по энергетике ДНР, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

"Восстановлено более 200 ранее обесточенных объектов связи в эфире от штатного электроснабжения, - сказано в сообщении. - В то же время остаются единичные объекты связи, работоспособность которых поддерживается от автономных источников питания в Донецке, Докучаевске, Моспино, Макеевке и иных населенных пунктах республики".

Отмечается, что восстановительные работы продолжаются. Перебои со светом произошли после атак ВСУ на энергообъекты региона в ночь на 18 ноября. Сейчас работоспособность около 30 объектов невозможна из-за отсутствия электропитания и сбоев в работе оборудования электроснабжения.

Накануне в пресс-службе оператора сообщили об обесточивании свыше 250 объектов связи. В тот же день в "Фениксе" сообщили ТАСС о снижении обесточенных объектов до чуть более 200. Наиболее сложная ситуация была в Донецке, Докучаевске и Старобешевском округе.

18 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате беспрецедентной атаки повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, которые обеспечивают основную генерацию в регионе. В ряде городов начались перебои со светом, водой, теплом и связью. В республиканском Минобрнауки сообщили ТАСС о переводе 94 школ на сокращенный график или удаленное обучение. Из-за серьезных повреждений ТЭС введена региональная ЧС.